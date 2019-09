Devendra Banhart com dois concertos em Portugal

O músico, compositor e cantor norte-americano Devendra Banhart vai atuar em Portugal no próximo ano, nas cidades de Lisboa e Porto. Os concertos foram anunciados nas contas oficiais do músico nas redes sociais e detalham data e local: 15 de fevereiro no Hard Club, no Porto, e 16 de fevereiro no Capitólio, em Lisboa.

Renovador da cena musical folk e indie norte-americana, autor de um estilo musical a que alguns críticos chamaram “freak folk”, Devendra Banhart apresentará em Portugal o seu próximo álbum, intitulado Ma e com edição prevista para o próximo dia 13 de setembro.

Os dois concertos estão inseridos na digressão europeia do músico, que se inicia a 22 de janeiro em Varsóvia, Polónia, e que passará por países como Alemanha, República Checa, Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, Itália e Espanha.

Do próximo álbum de Devendra Banhart foram já revelados três singles: “Kantori Ongaku”, “Memorial” e “Abre Las Manos”.

