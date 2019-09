Ferro é chamado pela primeira vez à Seleção Nacional para substituir o lesionado Pepe

Depois de Daniel Podence, mais um jogador é chamado pela primeira vez à Seleção Nacional para cumprir o duplo compromisso de apuramento para o Euro 2020: Ferro, central do Benfica, vai integrar a concentração da seleção portuguesa para substituir Pepe, que se lesionou este domingo no jogo do FC Porto com o V. Guimarães.

O central de 22 anos, titular no eixo da defesa do Benfica ao lado de Rúben Dias, tornou-se opção inicial dos encarnados na segunda metade da temporada passada, já com Bruno Lage e para fazer face às lesões de Jardel. Ferro acabou por completar 18 jogos pela equipa principal do Benfica, depois de já ter feito 19 partidas pela equipa B. O central estreia-se nas convocatórias de Fernando Santos depois de ter sido internacional Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-21 por Portugal.

A convocatória da Seleção Nacional fica então com a seguinte composição:

— Guarda-redes (3): Beto (Goztepe), José Sá (Olympiacos), Rui Patrício (Wolverhampton)

— Defesas (8): João Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Barcelona), Daniel Carriço (Sevilha), José Fonte (Lille), Ferro (Benfica), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

— Médios (7): Danilo (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Sporting), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Lille)

