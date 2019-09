Grupo anti-Brexit desenha na praia retrato de Michael Gove “visível do Espaço”

O grupo britânico anti-Brexit Led By Donkeys (em português, Liderados Por Burros) desenhou na praia um retrato de Michael Gove, acompanhado de uma citação antiga do número dois do governo de Boris Johnson onde afirmava que o Reino Unido “não votou para sair sem um acordo” no referendo de 2016. Segundo o grupo, o retrato de 7.500 metros quadrados é “visível do Espaço”.

A frase remonta a março deste ano e consta de um artigo que Gove escreveu para o Daily Mail. Só que, depois de ser escolhido para chanceler do Ducado de Lancaster em julho, Gove está agora encarregue dos planos para fazer o Reino Unido sair da Europa sem acordo e apoiou a ideia do primeiro-ministro de suspender o Parlamento.

Hey, líder do ‘Vota para Sair’ Michael Gove, lembras-te de, em março, admitires que não havia mandato para uma saída sem acordo porque ninguém votou para isso no referendo de 2016? Achámos que devíamos lembrar o país através de um retrato de 7.500 metros quadrados na praia de Redcar visível do Espaço. Não tens que agradecer”, escreveu o grupo no Twitter.

Hey Vote Leave leader @MichaelGove, remember in March you admitted there’s no mandate for No Deal cos nobody voted for it in the 2016 referendum? We thought we’d remind the country via a 7500sq/m sand installation on Redcar beach that can be seen from space. You’re welcome. pic.twitter.com/hWcLvwFRxA — Led By Donkeys (@ByDonkeys) September 1, 2019

“O nosso primeiro-ministro não eleito está a suspender o Parlamento para forçar um Brexit sem acordo, plano para o qual o líder da campanha para sair da Europa admite que ninguém votou. Johnson e Gove querem que esqueçamos isso. Por isso, tornámo-lo visível do espaço”, acrescenta o Led By Donkeys.

O grupo, formado em dezembro de 2018, explicou que fez o desenho no nordeste de Inglaterra pois considera que esta será uma das zonas mais afetadas por um Brexit sem acordo. “Ninguém votou para perder empregos e investimento”, escreveu o Led By Donkeys no Twitter.

Alguns dos membros deste grupo fazem também parte da Greenpeace e, segundo o The Guardian, o nome é inspirado numa frase utilizada para descrever os soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial: “Leões liderados por burros”.

