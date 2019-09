Há 318 ex-políticos a receberem subvenções mensais vitalícias

Já é possível voltar consultar a lista de beneficiários de subvenções mensais vitalícias dos políticos, depois de a Caixa Geral de Aposentações ter suspendido a sua publicação há um ano por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Desde agosto de 2018, quando a suspensão entrou em vigor, o número de antigos políticos que recebem subvenções mensais vitalícias desceu de 332 para 318. Entre estes contam-se ex-primeiro-ministros, deputados, autarcas e juízes do Tribunal Constitucional.

Vasco Rocha Vieira, ex-governador de Macau, está no topo da lista, com uma subvenção de 13.607, 21 euros, mas com redução parcial. Não é o único — há outros 17 antigos políticos na mesma situação.

A redução acontece quando o beneficiário exerce alguma atividade privada, “incluindo de natureza liberal, remunerada com valor médio mensal igual ou superior a três vezes o indexante dos apoios sociais”, isto é, 435,76 euros. Nessas situações, a lei determina “a redução do valor da subvenção mensal vitalícia na parte excedente àquele montante (1.307,28 euros) e até ao limite do valor da subvenção”.

O valor mais baixo, 883,59 euros, corresponde ao antigo deputado do PS Renato Luís Pereira Leal.

Sócrates, Relvas e Duarte Lima recebem cerca de dois mil euros por mês

Os dados divulgados incluem também, por exemplo, o nome do ex-primeiro-ministro José Sócrates (que, segundo os dados da Caixa Geral de Aposentações, recebe 2.372,05 euros por mês), de Miguel Relvas (2.899 euros mensais) ou de Domingos Duarte Lima (2.289,10 euros mensais). Armando Vara tem uma subvenção de cerca de 2 mil euros.

António Guterres recebe atualmente 4.138,77 euros, enquanto Manuel Maria Carrilho, que foi ministro do atual secretário-geral da ONU, tem uma subvenção de 1.334,75 euros mensais. Manuel Dias Loureiro, Joaquim Ferreira Amaral e José Pacheco Pereira, que integraram os governos de Aníbal Cavaco Silva, têm direito a 1.571,03, 3.048,89 e 2.207,34 euros por mês, respetivamente.

Faria de Oliveira e Marques Mendes pediram suspensão da subvenção

Além das 42 subvenções que se encontram suspensas devido ao “exercício de quaisquer funções políticas ou públicas remuneradas”, existem ainda os casos de Fernando Faria de Oliveira e Luís Marques Mendes, que não estão a receber as suas subvenções por iniciativa própria.

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos tem direito a receber, por mês, 3.228,24 euros, enquanto Marques Mendes podia receber 3.311,82 euros.

Veja aqui a lista dos 318 ex-políticos que receberem subvenções mensais vitalícias.

