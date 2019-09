Homem sobe o Pico sem se ter registado e fica perdido durante horas

Um homem de nacionalidade russa foi resgatado no domingo na Montanha do Pico, nos Açores, depois de se ter perdido após ter subido ao ponto mais alto do país sem ter feito o registo obrigatório.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Madalena, no Pico, Ricardo Dias, adiantou esta segunda-feira à agência Lusa que “o homem, de 45 anos, iniciou na madrugada de domingo a subida a pé a partir da Madalena e, pela indicação dada, não passou pela Casa da Montanha, um ponto de paragem obrigatório na Montanha do Pico”.

A Casa da Montanha do Pico tem como principal objetivo apoiar quem pretende efetuar a subida à montanha, bem como efetuar o seu registo e controlo, de acordo com o regulamento em vigor. Segundo o comandante dos Bombeiros da Madalena, “o homem estava desorientado e não sabia precisar a sua localização”.

Fomos estabelecendo contacto com ele para que nos fornecesse as coordenadas da sua localização e, a partir daí, a equipa de salvamento da montanha iniciou a operação que demorou cerca de seis horas”, explicou Ricardo Dias, apontado que o homem estava “numa zona de falésias e numa posição muito critica”.

Ricardo Dias, que comandou as operações de resgate, disse que o homem acabaria por ser retirado do local “pela equipa de salvamento composta por cinco elementos dos bombeiros da Madalena” e fez depois “o percurso pelos seus próprios pés até à Casa da Montanha”. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Madalena, o homem “apresentava pequenas escoriações”.

O comandante alertou, por isso, para a necessidade de “os visitantes se registarem antes de iniciarem a subida à Montanha do Pico, porque assim é possível a monitorização através de sistema GPS”.

A montanha do Pico tem um total de 2.351 metros de altitude. O seu trilho inicia-se na Casa da Montanha, a cerca de 1.200 metros de altitude, e termina no topo da montanha. O percurso tem cerca de 3,8 quilómetros e um desnível de 1150 metros.

Segundo o endereço eletrónico http://servicos-sraa.azores.gov.pt/gamp, que disponibiliza informação sobre a montanha do Pico, a duração média da subida é de cerca de três a quatro horas. A descida também tem uma duração média de três a quatro horas, sendo muito comuns incidentes relacionados com os músculos ou articulações tanto nos joelhos como nos pés.

A subida sem registo prévio é passível de coima.

Continuar a ler