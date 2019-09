Irão reconheceu explosão de um “rocket” que atribui a falha técnica

O Governo do Irão reconheceu esta segunda-feira, pela primeira vez, a explosão de um ‘rocket’ no centro espacial Íman Khomeini, que ocorreu na passada semana, imputando-a a uma falha técnica.

O anúncio da explosão, que ocorreu na semana passada, surgiu pelas palavras do porta-voz do Governo Ali Rabiei, em comentários sobre o acidente, transmitidos pela televisão estatal iraniana. Rabiei disse que a explosão não causou mortes e acrescentou que as autoridades não encontraram nenhum sinal de sabotagem por detrás da explosão.

Fotos de satélite mostraram que um ‘rocket’ explodiu numa plataforma de lançamento no centro espacial, a cerca de 240 quilómetros a sudeste da capital, Teerão. O presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha usado a sua conta pessoal na rede social Twitter, na sexta-feira, para mostrar uma foto provavelmente obtida por um satélite espião americano, referindo, na legenda, que os EUA não tinham nada a ver com a explosão, além de desejar “boa sorte” para que o Irão descobrisse o que aconteceu ao dispositivo.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

