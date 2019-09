Os 46 melhores destinos para tirar fotos de casamento

A Junebug Weddings, uma famosa página sobre casamentos, escolheu os 46 melhores destinos para tirar fotografias de casamentos. O concurso “The 2019 Best of the Best Destination Photo Collection” escolheu os cenários mais bonitos para álbuns de fotografias para noivos entre as seis mil fotografias enviadas para o site. Não há nenhum destino português da lista, mas há 46 opções para explorar além fronteiras.

Em 2018, um casal português conquistou a atenção dos internautas através de um projeto em que se vestem novamente de noivos para tirar fotografias por todo o mundo — os Honeymooners. Joana e André casaram em 2016 e são candidatos ao Guinness World Records com o vestido de noiva mais viajado do mundo. Já tiraram fotografias na Índia, Tailândia, Cabo Verde e no Chile. E a aventura continua, com alguns dos destinos do casal a surgirem na lista da Junebug Weddings.

Veja as sugestões de viagens para noivos na fotogaleria. E recorde o projeto de Joana e André aqui em baixo.

Continuar a ler