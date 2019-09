PM escocesa favorável a eleições legislativas antes de 31 de outubro

A primeira-ministra da Escócia manifestou-se esta segunda-feira a favor de eleições legislativas antecipadas, desde que estas ocorram antes de 31 de outubro, data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A convocação pelo primeiro-ministro de uma reunião esta tarde do governo britânico para avaliar as consequências de legislação para bloquear um Brexit sem acordo está a alimentar especulação de que Boris Johnson poderá propor antecipar eleições.

Nicola Sturgeon disse através da rede social Twitter que “como se fala de uma eleição geral, eu digo ‘vamos lá’ … mas deve ser antes de 31 de outubro. Os deputados não devem permitir que Johnson brinque com a data como uma manobra para forçar um Brexit sem acordo”.

