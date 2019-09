Quer ver um carro pequeno? Ponha os olhos nisto

No trânsito de qualquer cidade, é possível encontrar veículos de todos os tamanhos e feitios, dos maiores e mais onerosos aos mais compactos e acessíveis. Mas todos parecem realizar a função para a qual foram concebidos: deslocar o seu proprietário de um local para o outro. E foi exactamente este o propósito de um condutor de Filadélfia, que parece ter decidido usar o carro a motor do filho para ir para o trabalho, ou apenas para dar uma volta ao quarteirão.

Quem concebe e produz estes carros para crianças, fá-los para que estas possam brincar – em condições de segurança e nunca na via pública –, dotando-os com motores a combustão ou eléctricos para que os petizes experienciem as sensações dos progenitores, mas à escala. Ora, este homem achou que não vinha mal ao mundo se desse uma voltinha no bólide que pediu emprestado ao filho.

A evolução do destemido (e louco) condutor entre os outros carros, através das ruas de Filadélfia, chamou a atenção do jovem Corbin Weaver, que filmou o estranho veículo e publicou as imagens nas redes sociais. Daí a chegarem às mãos da CBS foi um instante, tanto que o pequeno mini-modelo parece ser mais baixo do que as rodas dos restantes veículos.

Não se sabe como acabou a incursão do adulto no brinquedo de criança pelas ruas da cidade americana mas, a menos que tenha sido atropelado ou abalroado por outro veículo, é bem possível que tenha conseguido sobreviver para contar a história.

