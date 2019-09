Sara Sampaio em Veneza: a festa do cinema continua e com elegância portuguesa

O último fim de semana trouxe uma autêntica chuva de estrelas a Veneza. Depois de nomes como Brad Pitt, Juliette Binoche, Iman, Catherine Deveuve, Laur Dern e Scarlett Johansson terem pisado a passadeira vermelha, foi a vez de uma nova leva, que incluiu a manequim portuguesa Sara Sampaio.

Aos 28 anos, o anjo da Victoria’s Secret começou por deslumbrar as objetivas na noite de sexta-feira, por ocasião do visionamento do filme “Seberg”. Aí, a modelo contornou o habitual dress code de uma noite de gala e optou por usar um fato preto coberto de lantejoulas. Uma criação de alta-costura de Giorgio Armani, criador ao qual Sara permanece fiel. Na noite seguinte, sábado, escolheu um visual clássico para a antestreia de “Joker”. Em mais um exemplar Armani, desta vez um vestido, Sara rodopiou a saia plissada exibindo as riscas pretas e brancas da parte inferior da peça. Transparente, a parte de cima surgiu decorada com pérolas e pedraria.

Sara Sampaio pode encabeçar a lista das mais elegantes do fim de semana, mas não está sozinha, a começar pelo resto do clã Armani. A australiana Cate Blanchett, que completou em maio 50 anos, é das atrizes mais consistentes no que a passadeira vermelha diz respeito. Deu um ar da sua graça no sábado, exibindo um vestido preto caicai. A atriz britânica Annabelle Wallis quebrou o negrume com um vestido cor de rosa do mesmo criador. A modelo húngara Barbara Palvin foi outra a usar Armani em dose dupla — vermelho intenso na sexta-feira e azul celeste no sábado. Também a francesa Isabelle Huppert optou por uma criação do italiano.

Meryl Streep parou o trânsito com uma criação Givenchy (e óculos de sol). Penelope Cruz escolheu um visual de inspiração nupcial, um vestido da dupla Ralph & Russo. Fiel à Chanel, também Kristen Stewart passou por Veneza. Margaret Qualley e Sienna Miller, ambas de cor de rosa, foram as embaixadoras da italiana Gucci.

O Festival de Veneza prolonga-se até ao próximo domingo. Para já, veja os melhores looks dos últimos dias na fotogaleria.

