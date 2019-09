Temperaturas vão subir aos 39º C nos próximos dias

A semana vai trazer ainda mais calor e ao longo dos próximos dias as máximas podem aproximar-se dos 40º C em algumas zonas do país. Para já, esta segunda-feira, são esperados 35º C em Lisboa, 31º C no Porto e 38º C em Santarém. Ainda assim, nos Açores, os aguaceiros fracos mantêm-se e vão persistir até terça-feira, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os termómetros vão subir até aos 39º C em Santarém na terça-feira. Lisboa, Castelo Branco e Beja têm previsões de 37º C. Já Évora e Setúbal podem atingir os 38º C. No Algarve, as temperaturas vão rondar os 30º C até quarta-feira, dia em que Santarém pode atingir de novo os 39º C.

Devido ao calor, 21 concelhos dos distritos de Faro, Viseu, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Bragança apresentam esta segunda-feira risco máximo de incêndio, também de acordo com o IPMA.

Em risco máximo estão ainda os concelhos Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim (Faro), Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Gavião e Nisa (Portalegre), Mação e Sardoal (Santarém), Vimioso e Vinhais (Bragança). Também os concelhos de Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela, Carregal do Sal, Vila Nova de Paiva, Tarouca e Tabuaço (Viseu) apresentam risco máximo de fogo.

O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos do continente em risco muito elevado e elevado de incêndio e emitiu um aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Beja entre as 12h00 desta segunda-feira e as 20h00 de quarta-feira. O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por fim, e ainda esta segunda-feira, Portugal continental e a ilha do Porto Santo apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

