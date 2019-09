O tenista português João Domingues, 185.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira afastado na primeira ronda do torneio “challenger” de Génova, em terra batida, ao perder com o argentino Carlos Berlocq, 199.º.

João Domingues venceu o primeiro parcial, por 6-4, mas depois cedeu nos dois seguintes, por 6-1 e 6-2, num embate que durou duas horas e seis minutos.

