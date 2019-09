Uma corrida repetida: Messi, Van Dijk e Ronaldo são os finalistas para o prémio The Best da FIFA

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk: eis os três finalistas para o prémio The Best da FIFA. O vencedor será conhecido no dia 23 de setembro no Teatro Scala, em Milão, anunciou esta segunda-feira o organismo.

Who will be #TheBest? We now know the finalists ???? — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

Salah, Frenkie de Jong, Harry Kane, Eden Hazard, Sadio Mané, Kylian Mbappé e Matthijs de Ligt também faziam parte do lote de dez jogadores eleitos para receber o prémio.

A tripla composta pelo avançado português, o craque argentino e o defesa-central holandês é, assim, a mesma que protagonizou a corrida para o Melhor do Ano da UEFA. Van Dijk arrecadou o prémio e tornou-se no primeiro defesa da história a fazê-lo.

Do lado do banco, a FIFA anunciou que os técnicos da Premier League Mauricio Pochettino (Tottenham), Jürgen Klopp (Liverpool) e Pep Guardiola (Manchester City) são os finalistas para o prémio de melhor treinador.

???? #TheBest Men’s Coach Finalists ???? ???????? Pep Guardiola

???????? Jurgen Klopp

???????? Mauricio Pochettino pic.twitter.com/KJ6N3iQb2q — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

No futebol feminino, são candidatas ao prémio The Best Lucy Bronze (Lyon), Alex Morgan (Orlando Pride) e Megan Rapinoe (Seattle Reign).

Continuar a ler