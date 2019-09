Van Niekerk falha defesa do título nos 400 metros

O sul-africano Wayde van Niekerk, atual campeão olímpico, mundial e recordista mundial dos 400 metros, anunciou esta segunda-feira que vai falhar a defesa em Doha do título mundial daquela distância, devido a lesão que se arrasta há dois anos.

“Sou positivo e vivo as coisas dia a dia, respeitando o meu corpo, e quando a ocasião se apresentar vou agarrá-la. Sem precipitação”, explicou o velocista, de 27 anos, através de um comunicado na sua conta Twitter.

Hey Guys. Here is an update on my come back. I’m so positive and just taking things day by day, respecting my body and when the opportunity comes, I’ll take it! No rush. Thanks so much for all your support! ???? pic.twitter.com/gCmb0VpPcH

— Wayde van Niekerk (@WaydeDreamer) September 2, 2019