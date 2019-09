48 horas depois, o fim de linha: Marcel Keizer de saída do Sporting, Leonel Pontes assume comando da equipa

O rumor começou a circular no domingo, apenas um dia depois da derrota do Sporting frente ao Rio Ave em Alvalade: Marcel Keizer tinha o lugar em risco no comando técnico dos leões menos de um ano depois de ter chegado ao clube. No entanto, ficava só por isso mesmo: um rumor. Porque o presidente, Frederico Varandas, estava ausente do País. Porque a prioridade nas horas seguintes passava por fechar os negócios de entradas e saídas já alinhavados antes do fecho do mercado. No entanto, o rumor era mais do que isso e o holandês está mesmo em fim de linha na formação verde e branca. A RTP avançou esta terça-feira com a saída do treinador, algo que ainda não se encontra formalizado; ainda assim, trata-se de um cenário inevitável.

