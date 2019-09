Administrador da Altice Portugal João Sousa abandona cargo

O administrador da Altice Portugal João Sousa deixou o cargo para assumir “um novo desafio”, não sendo ainda conhecido o seu substituto, iniciando-se agora uma reorganização do segmento empresarial, indicou esta terça-feira a empresa.

“A Altice Portugal anuncia que vai proceder a uma reorganização do segmento empresarial […]. João Sousa que desempenhou um papel relevante na área comercial, foi quadro da antiga Portugal Telecom, e mais tarde convidado pela Altice para assumir um cargo na administração da empresa, aceitou agora um novo desafio profissional, pelo que irá deixar a Altice Portugal”, avançou, em comunicado, a empresa.

João Sousa “desempenhou um trabalho assinalável para o segmento comercial, fazendo-o crescer em conjunto com a atual Comissão Executiva”, sublinhou a empresa de telecomunicações, acrescentando que com o legado deixado pelo antigo administrador será possível colocar em prática a renovação desta área.

“A Altice Portugal reconhece o trabalho e agradece o empenho deste quadro, que agora sai da empresa, e a quem deseja os maiores sucessos”, lê-se no documento.

Apesar de não revelar mais informações, a empresa disse que o substituto de João Sousa já está escolhido e que, em colaboração com o futuro administrador do segmento empresarial, foi definida uma estratégia que passa pela revitalização dos serviços, alinhada com a inovação, tecnologia e investigação.

Continuar a ler