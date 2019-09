Adolescente fica cego depois de fazer alimentação à base de batatas fritas

Um rapaz britânico de 17 anos ficou cego depois de ter feito uma alimentação apenas à base de batatas fritas e, ocasionalmente, outros produtos como pão, presunto e salsichas, revelou um relatório publicado pelo Colégio Americano de Médicos. De acordo com este documento, a visão do adolescente foi-se deteriorando gradualmente ao ponto de chegar à cegueira total, uma vez que desenvolveu problemas neurológicos provocados por deficiências nutricionais.

Quando saiu da escola primária, o jovem, cuja identidade não foi revelada, passou a comer essencialmente batatas fritas e ocasionalmente pão e fatias de presunto ou salsichas. Aos 14 anos, teve de ser submetido a alguns exames, uma vez que se sentia constantemente cansado e mal-disposto, revela o estudo, que acrescenta que o rapaz era um “comedor exigente” e que não tomava medicamentos. Os exames revelaram que o jovem tinha anemia macrocítica e défice de vitamina B12 e os médicos receitaram alguns suplementos. No entanto, e algum tempo depois, o adolescente deixou de fazer o tratamento e manteve a sua alimentação.

Os problemas não terminaram aqui. Aos 15 anos, o adolescente de Bristol, no Reino Unido, começou a desenvolver problemas de visão e de audição, mas os médicos não conseguiam encontrar uma causa, uma vez que os exames que faziam apresentavam valores normais. Nos dois anos seguintes, a visão do jovem continuava a piorar. Quando tinha 17 anos, foi ao oftalmologista e fez exames, que revelaram que tinha uma visão de 20/200 em ambos os olhos, sendo assim considerado “legalmente cego”.

Não comia nenhuma fruta ou vegetal

Os exames mostraram que o adolescente desenvolveu neuropatia ótica nutricional (NON), ou dano do nervo ótico, provocada por deficiências nutricionais. Este tipo de problemas pode ser causado pelo consumo de drogas, pela má absorção de alimentos, por má alimentação ou pelo consumo excessivo de álcool. “As causas puramente alimentares são raras nos países desenvolvidos”, explica o estudo. Além disso, o jovem continuava também com baixos níveis de vitamina B12 e de cobre, celénio e vitamina D.

Denize Atan, uma das médicas que tratou do jovem, revelou que a sua dieta era “essencialmente uma dose diária de batatas fritas do restaurante local” e que o jovem não comia “nenhuma fruta ou vegetal”.

Ele explicou que tinha aversão a certas texturas de comida que não conseguia tolerar e, por isso, as batatas fritas eram o único tipo de comida que queria e que achava que podia comer”, acrescentou a especialista, citada pela BBC.

O caso vem revelar um facto pouco conhecido da má alimentação: além de estar associada à obesidade e a doenças cardíacas, pode também “danificar permanentemente o sistema nervoso, particularmente a visão”, revela o estudo. Este problema em particular podia ser reversível se tivesse sido detetado mais cedo. O jovem está agora a tomar mais suplementos destinados a impedir que a sua visão piore ainda mais.

