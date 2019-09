Trânsito cortado em duas faixas no sentido Sintra-Lisboa na 2ª circular

Um acidente no sentido Sintra-Lisboa na 2.ª Circular causou pelo menos um ferido, que já foi encaminhado para o Hospital Santa Maria, e está a condicionar o trânsito, desde cerca das 6h30 da manhã desta terça-feira. Um condutor despistou-se e o carro bateu contra o separador central, que “com a força da colisão”, fez cair um poste, que “caiu por cima da via contrária”, tendo capotado depois, confirmou ao Observador o Comissário da PSP Bruno Pereira.

Duas das faixas da via estão cortadas ao trânsito, provocando demoras na circulação, já que os carros só podem andar na da direita. Segundo a mesma fonte, a circulação nas três faixas estão “quase a reabrir”, mas as faixas no sentido Lisboa-Sintra estão completamente “desobstruídas”.

