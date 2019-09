Construiu um estúdio na cave, passou 15 anos a treinar e ganhou o Quem Quer Ser Milionário

O esforço compensa? Parece que sim. Um advogado alemão de 35 anos passou os últimos 15 anos da sua vida a desenvolver um estranho hobbie: encenar a versão alemã do programa “Quem Quer Ser Milionário” na sua cave, ver e rever todos os 1.407 episódios e responder a todas as questões até as saber de cor. Resultado? Quando finalmente se candidatou ao concurso televisivo, esta segunda-feira, ganhou nada menos do que o prémio máximo: um milhão de euros.

Jan Stroh, segundo conta o jornal britânico The Guardian, levou mesmo à letra a ideia de recriar o cenário do programa e de treinar até à exaustão. O advogado alemão construiu um autêntico estúdio televisivo na sua cave, em Hamburgo, com efeitos sonoros, efeitos visuais e até um cenário exótico como pano de fundo.

Durante o programa, transmitido esta segunda-feira, admitiu ao apresentador Gunther Jauch que nunca perdeu um episódio dos 1407 episódios que o programa alemão já leva, tendo inclusive faltado a eventos familiares importantes para ficar a assistir ao concurso televisivo de cultura geral. Muitas foram as noites de quiz que organizou em sua casa, com amigos, o que evoluiu para a construção de um estúdio do programa na sua própria casa.

???????????? Er ist der neue Millionär! Wir haben Jan Stroh natürlich als erstes zum Interview gebeten.Spielen Sie hier sein Millionenspiel nach: https://spiele.rtl.de/spiele/rtl-spiele/wwmSendung verpasst? Das Jubiläums-Special gibt es auch auf TVNOW noch mal in voller Länge zum Nachsehen. Posted by Wer wird Millionär? on Monday, September 2, 2019

“O facto de eu ter passado os últimos 16 anos da minha vida a encenar o concurso no meu próprio estúdio, com todos os sons e efeitos visuais que pus, certamente meu deu alguma vantagem”, admitiu ao tabloide alemão Bild numa entrevista concedida depois da vitória, onde também confessou que o seu maior medo, depois de tantos anos de prática, era ter “uma branca” por estar finalmente ali lado a lado com o apresentador.

Os nervos acalmaram depois da pergunta dos 500 euros. “Pensei para mim: vai correr tudo bem, tenta pensar que é só uma noite normal de quiz no estúdio lá de casa”, disse. O segredo, conta, foi confiar nos seus instintos, e assim ganhou um milhão de euros a responder a perguntas de cultura geral.

A última pergunta, a questão para um milhão de euros, era a seguinte: “Quais destes contos dos irmãos Grimm não começa com a expressão ‘Era um vez’?”

Como se vê na imagem acima, Jan Stroh escolheu a opção B, “Hans im Gluck”, acertou e levou para casa o grande prémio.

