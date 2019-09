Cristiano Ronaldo é o Melhor nas Quinas de Ouro e pede “premiozinho” para o Sporting

Ao receber o prémio de Melhor Jogador do Ano da Federação Portuguesa de Futebol, durante a Gala das Quinas de Ouro de 2019, em Lisboa, na segunda-feira, Cristiano Ronaldo relembrou a equipa de origem, o Sporting, e fez críticas à imprensa e às redes sociais.

“Estar aqui rodeado de crianças é sempre um privilégio, elas gostam de mim com pureza, sentimento. Houve tantos momentos bonitos esta noite”, começou o internacional da Juventus.

Este mundo está tão rápido, com as redes sociais, a internet e a prórpria imprensa… tem sido uma selvajaria. Ano de 2018 foi extremamente complicado a nível pessoal. Nunca se deixem influenciar pela imprensa. Levem sempre em frente os vossos sonhos. Não deixem que ninguém vos puxe para baixo. Pensem que um dia vão ser alguém na vida. Foi o que eu fiz. E também não posso deixar de referir que eu gostava que o Sporting ganhasse um premiozinho. Vamos lá para a próxima vez deem um prémio ao Sporting”, pediu Cristiano Ronaldo.

Já Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, clube premiado como o Melhor do Ano, fez referência à história da equipa. “Este prémio reconhece a mudança de paradigma iniciado com Rui Vitória e continuado pelo nosso treinador Bruno Lage. O Benfica, pelo campeonato que ganhou, foi efetivamente o melhor e tinha oito jovens do Caixa Futebol Campus. Garantimos à FPF que vamos continuar a apostar nos jovens como temos feito até agora”, afirmou.

Bruno Lage, galardoado como Melhor Treinador, lembrou que “para ganhar, temos de perder muito. Ninguém gosta de perder, mas temos de saber perder”, retorquiu.

Lista dos vencedores da Gala Quinas de Ouro 2019:

Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva (Levante/Lyon)

Treinador do ano masculino: Bruno Lage (Benfica)

Treinador do ano feminino: Miguel Santos (Sporting de Braga)

Quinas de Platina: Fernando Santos (Selecionador nacional de futebol)

Prémio Vasco da Gama: Sporting (Futsal), Sporting de Braga (Futebol de Praia) e FC Porto (Sub-19)

Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira

Prémio Presidente: Catarina Furtado

Treinador do ano formação: Mário Silva (FC Porto Juniores A em 18/19)

Equipa do ano masculino: Benfica

Equipa do ano feminina: Benfica

Jogador do ano futsal: Ricardinho (Inter Movistar)

Jogadora do ano futsal: Fifó (Benfica)

Treinador do ano masculino futsal: Joel Rocha (Benfica)

Treinador do ano futsal feminino: Luís Conceição (Seleção Nacional de futsal)

Equipa futsal masculino: Benfica

Equipa futsal feminino: Benfica

Jogador futebol praia: Madjer (Sporting)

Equipa do ano futebol praia: Seleção Nacional A

11 do ano I Liga 2018 e 2019: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto), Grimaldo (Benfica), Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) e João Félix (Benfica)

