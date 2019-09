Em seis meses, mais quadro grandes devedores estão a falhar pagamentos ao Novo Banco

Em apenas seis meses, apareceram mais quatro grandes devedores a dar problemas ao Novo Banco e a contribuir para a necessidade de dinheiro do Fundo de Resolução. O Banco de Portugal publicou o último relatório com a lista das grandes posições financeiras cujo incumprimento está a gerar as perdas que levaram à última ajuda pública dada à instituição. E em seis meses, a dimensão de perdas registadas por culpa dos devedores problemáticos subiu mais de 600 milhões de euros para 4150 milhões de euros.

O Novo Banco anunciou prejuízos de 1.412 milhões de euros no ano passado, o que levou o banco liderado por António Ramalho a pedir mais um cheque de 1149 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de capitalização contingente. A operação foi concretizada em março deste ano e com o apoio de mais um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução que é acionista do Novo Banco.

A lista reporta-se ao balanço do final do ano passado e há mais quatro devedores que não estavam na última informação sobre os devedores problemáticos do Novo Banco e que tinha como referência junho de 2018. Estas quatro grandes posições financeiras representavam uma exposição de 282 milhões de euros à data da última intervenção financeira e já tinham gerado perdas de pelo menos 46 milhões de euros.

Segundo a nota explicativa do Banco de Portugal o reporte agora divulgado integra “grupos económicos face aos quais a exposição inicial foi originada na esfera do Banco Espírito Santo, mas que não integraram o reporte anterior (junho de 2018) porque só a 31 de dezembro de 2018 passaram a cumprir os critérios previstos na lei, designadamente no que se refere à ocorrência de mais de três situações de incumprimento”.

A mais recente lista de grandes devedores reporta exposições financeiras a grupos económicos superiores a 43,3 milhões de euros e tem 36 posições em incumprimento. A lista anterior referente a junho do ano passado tinha 133. Se houve quatro grandes devedores que passaram a cumprir os critérios para integrarem este relatório, todos por operações decididas ainda no tempo BES, houve um que saiu.

O Novo Banco aumentou também a exposição a posições financeiras problemáticas em instrumentos de capital, que inclui ações e obrigações. Estas passaram de duas para nove. Esta subida é aliás a razão pela qual a exposição total a operações em risco aumentou em seis meses de 4471 milhões de euros para 5224 milhões de euros. No entanto, esta exposição acrescida a títulos de capital ou dívida não se traduziu para já em perdas.

