Encontrado com vida no mar homem que estava desaparecido há pelos menos 18 horas

O homem que estava desaparecido nos Açores desde o final da tarde de segunda-feira foi encontrado esta terça-feira com vida a boiar no mar perto de São Miguel por um velejador, mais de 18 horas depois.

As buscas iniciaram-se na segunda-feira à tarde quando a família reportou o desaparecimento do habitante de Rabo-de-Peixe à PSP. Durante a manhã desta terça-feira “foram encontrados pertences do homem na Praia do Pópulo (na costa Sul de São Miguel), e foram acionados os mecanismos de busca marítima”, esclareceu Vieira Branco, capitão do Porto de Ponta Delgada, ao Observador.

Uma embarcação, uma mota de água, mergulhadores e um helicóptero foram alguns dos meios mobilizados na procura pelo homem. Às 11h50 locais, desta terça-feira, um barco à vela avistou uma pessoa no mar e alertou as autoridades locais. Acabaram por o encontrar “com vida, consciente e a boiar a uma milha do ilhéu de São Roque“, sendo de seguida transportado para o Hospital de Ponta Delgada.

