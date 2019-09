Euro2020: Rúben Neves lembra que Portugal só depende de si próprio

Rúben Neves lembrou esta terça-feira que Portugal ainda só depende de si próprio para alcançar a qualificação direta para o Euro2020 de futebol e assumiu o objetivo de vencer na Sérvia e Lituânia, nos próximos jogos do Grupo B.

Sabemos que são dois jogos importantíssimos para nós. Vamos jogar para ganhar. Sabemos que tudo ainda depende de nós e que, se estivermos ao nosso melhor, podemos vencer esses dois jogos. Se estivermos no nosso melhor, somos uma equipa muito difícil de bater”, afirmou Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes do primeiro treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras. “A Sérvia é uma equipa recheada de bons jogadores. Tem uma geração muito boa. Sabemos que vamos jogar num campo muito difícil, mas vamos tentar impor o nosso jogo e controlar o jogo com e sem bola”, referiu Neves.

O jogador de 22 anos frisou que Portugal quer chegar à fase final do próximo campeonato da Europa através da qualificação direta, apesar de ter garantido, pelo menos, um lugar no ‘play-off’, via Liga das Nações. “Nem nos lembramos disso. Estamos focados nos jogos que temos pela frente e sabemos que temos capacidade para conseguir o apuramento direto. É isso que vamos tentar fazer”, disse o médio formado no FC Porto.

Rúben Neves desvalorizou ainda a ausência do defesa central Pepe, que foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa devido a lesão, tendo sido substituído por Ferro, do Benfica. “É um excelente jogador, faz falta a qualquer equipa. É uma referência para nós, mas Portugal tem um grande leque de bons jogadores”, referiu Rúben Neves, que tem 12 jogos e ainda não marcou pela seleção principal.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja, depois, até à Lituânia, onde joga em 10 de setembro, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu. No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa, detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, segundo, com quatro. Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

