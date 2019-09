Explosão em Antuérpia faz três prédios desabar. Há várias pessoas soterradas

Três prédios desabaram na manhã desta terça-feira, em Wilrijk, no distrito belga de Antuérpia, depois de uma forte explosão. De acordo com o jornal belga De Morgen pelo menos uma pessoa já foi retirada do local com vida, mas não se sabe ao certo quantas estarão soterradas entre os escombros.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

De acordo com moradores, que falaram ao jornal, estavam a decorrer obras num dos prédios quando se deu um “estrondo forte” que fez janelas partir, tetos falsos cair e destruiu portas em várias casas nas redondezas da área residencial. A explosão aconteceu às 11h20.

A polícia alertou a população para que deixe as ruas vizinhas livres para uma melhor circulação dos serviços de emergência.

Houd De omgeving vrij voor hulpdiensten. https://t.co/qJHpi2WRlq — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

