Governo moçambicano anuncia tolerância de ponto na sexta-feira devido à missa do Papa Francisco

O Ministério do Trabalho de Moçambique anunciou esta terça-feira em comunicado que vai ser decretada tolerância de ponto na sexta-feira na cidade e província de Maputo, por ocasião da missa a celebrar pelo Papa Francisco no Estádio Nacional do Zimpeto.

“A tolerância de ponto não abrange os trabalhadores e funcionários públicos cuja natureza da sua atividade não permita a interrupção do interesse público”, lê-se no documento.

O Papa Francisco chega na quarta-feira pelas 18h00 (menos uma hora em Lisboa) ao Aeroporto Internacional de Maputo para uma visita que durará até sexta-feira.

Após uma cerimónia de boas-vindas, o programa do líder da Igreja católica continua na quinta-feira com uma visita de cortesia ao Presidente da República, Filipe Nyusi, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso em Moçambique.

Segue-se uma passagem por algumas das principais avenidas de Maputo, para as quais as paróquias estão a mobilizar a população para saudar o Papa, até ao pavilhão do Maxaquene, na baixa da capital, onde vai decorrer um encontro inter-religioso com jovens – momento para a segunda intervenção de Francisco. Durante a tarde, vai decorrer um encontro com os bispos, sacerdotes e outros membros da comunidade católica, em que Francisco voltará a discursar.

O programa de quinta-feira termina com uma visita privada à Casa Mateus 25, uma obra de caridade.

Na sexta-feira, o Papa Francisco começa o dia com uma visita a um hospital, seguindo depois para o Estádio Nacional do Zimpeto, para uma missa marcada para as 10h00 em que são esperadas até 90 mil pessoas.

A cerimónia de despedida no aeroporto de Maputo está marcada para as 12h25, com o líder católico a seguir depois para Madagáscar e, no dia 9, para as ilhas Maurícias.

Continuar a ler