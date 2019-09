Governo português solidário com Bahamas afetadas pelo furacão Dorian

O Governo português anunciou esta terça-feira que está solidário com as Bahamas, que foram afetadas pelo furacão Dorian, garantindo que está a acompanhar com “especial atenção” a comunidade portuguesa.

“Portugal está solidário com as autoridades e o povo das Bahamas e lamenta profundamente o rasto de destruição que o furacão Dorian deixou nas ilhas de Great Ábaco [ilhas Ábaco] e Grand Bahama [Grande Bahama]. Seguimos com especial atenção a situação da comunidade portuguesa”, refere uma mensagem divulgada na página do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na rede social Twitter.

O furacão Dorian enfraqueceu para categoria 2, enquanto continua a atingir o arquipélago das Bahamas, anunciou esta terça-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla inglesa).

A Organização das Nações Unidas informou que pelo menos 61.000 pessoas afetadas pelo furacão Dorian nas Bahamas precisarão de ajuda alimentar, acrescentando que está a aguardar a aprovação do Governo local para lançar uma avaliação no terreno.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse que pelo menos cinco pessoas morreram nas ilhas Ábaco, o primeiro ponto do arquipélago atingido pelo furacão Dorian quando estava na categoria 4.

Minnis falou ainda duas dezenas de feridos, bem como pessoas na ilha próxima Grande Bahama em sérias dificuldades.

Nos Estados Unidos, vários milhões de pessoas na Florida, Geórgia e Carolina do Sul foram aconselhados a sair dos locais próximos da costa, por onde o Dorian deve também passar.

