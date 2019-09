Impostos dividem Catarina Martins e Assunção Cristas. “Não sei que famílias é que a dra. Assunção Cristas conhece”

As líderes do CDS e do Bloco de Esquerda estão a viver momentos diferentes. Quase opostos, como os polos em que se movem. Enquanto a presidente centrista tem estado em queda nas sondagens, a coordenadora bloquista tem estado em crescimento, surgindo confortável no terceiro lugar nos sucessivos estudos de opinião. Assunção Cristas luta para evitar que uma eventual hecatombe da direita a atire para fora da liderança do partido. Já Catarina Martins pode estar encaminhada para conquistar um dos melhores resultados do sempre. Sortes que podem ser bem diferentes na noite de 6 de outubro. Este era o ponto de partida para o segundo debate desta ronda pré-legislativas.

O debate arrancou com as duas líderes partidárias a serem desafiadas a pronunciarem-se sobre o programa da adversária. “Não li o programa do Bloco de Esquerda em detalhe”, reconheceu Assunção Cristas, antes de confessar que daquilo que leu não viu pontos em comum entre os dois partidos. “Eu li [o programa do CDS] porque gostos de ler os vários programas”, disse Catarina Martins, salientando que há uma medida onde os dois partidos se aproximam. “O CDS quer aumentar a licença da parentalidade. Em julho votou contra uma proposta do Bloco que previa aumentar a licença mas registo que esse aumento da licença da parentalidade faça parte do programa do CDS”, atirou a líde do BE, naquele que foi o primeiro ataque direto do debate.

Na resposta, Assunção Cristas justificou-se dizendo que também o Bloco chumbou “uma proposta do CDS sobre esta matéria” e contra-atacou, lançando para o debate o tema da fiscalidade. “Vejo um aumento da carga fiscal no programa do Bloco de Esquerda”, afirmou. “O Estado apropriou-se da riqueza que as pessoas criaram”.

Continuando no mesmo tom de confronto, Catarina Martins devolveu o golpe: “Não sei que famílias é que a dra. Assunção Cristas conhece mas as que eu conheço estão a pagar menos impostos”, ripostou.

