José Eduardo Agualusa e Mia Couto pela primeira vez juntos no mesmo livro

Pela primeira vez, José Eduardo Agualusa e Mia Couto vão ter um livro escrito em conjunto. O Terrorista Elegante e Outras Histórias reúne três novelas curtas que os dois amigos criaram “sob um alpendre em Boane”, em Moçambique, com base nas peças de teatro que lhes foram encomendadas pelos grupos de teatro portugueses A Barraca e Trigo Limpo. O anúncio foi feito esta terça-feira em Lisboa pela Quetzal, durante a apresentação das novidades editoriais do grupo Bertrand, de que faz parte.

A história que dá título ao livro, “O terrorista elegante”, fala de um angolano elegante que é preso em Portugal por suspeita de ter participado em atos de terrorismo; já “Chovem amores na rua do matador” descreve como um homem decide fazer as pazes com o passado matando as três mulheres da sua vida. A terceira novela de O Terrorista Elegante e Outras Histórias é “A caixa preta”, sobre uma família cheia de segredos muito bem guardados.

O volume, cheio de “humor e suspense”, vai chegar às livrarias já neste mês de setembro para “proveito e alegria” dos leitores destes dois escritores, dos mais reconhecidos da literatura em língua portuguesa.

