Luiz Felipe Scolari despedido do Palmeiras, depois de derrota frente ao Flamengo

O ex-treinador das seleções portuguesa e brasileira, Luiz Felipe Scolari, foi despedido do Palmeiras, depois da derrota frente ao Flamengo de Jorge Jesus, confirmou o clube brasileiro. Segundo o Globo Esporte, a decisão de despedir a atual comissão técnica, contratada em agosto do ano passado, foi tomada ao início da noite desta segunda-feira.

O anúncio da saída de Luiz Felipe Scolari, “Felipão”, do clube de São Paulo acontece um dia depois de o Flamengo, de Jorge Jesus, ter derrotado o Palmeiras por 3-0 e reassumido a liderança do campeonato brasileiro. Jesus assumiu o comando técnico do Flamengo em junho desta ano.

Luiz Felipe Scolari tinha contrato até ao fim de 2020. Em 2018, venceu o Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas não resistiu aos maus resultados recentes. Antes da Copa América, o clube era líder com 5 pontos de vantagem face ao Santos. Hoje ocupa a 5.ª posição com 6 pontos de desvantagem para o primeiro colocado.

