“Maior circo que este no Sporting não me lembro”, critica José Maria Ricciardi

José Maria Ricciardi não tem dúvidas: Frederico Varandas “não tem quaisquer condições para continuar” no Sporting e, quanto mais tempo o atual presidente ficar, “maior será o fosso” entre os leões e “os outros dois clubes”. Em declarações à Rádio Observador esta terça-feira, o ex-candidato à presidência do Sporting mostra-se preocupado e diz que o clube “caminha para uma situação extraordinariamente negativa”. Situação essa, afirma, para a qual o próprio já tinha alertado nas últimas eleições: “Verifica-se aquilo que eu previ. Acertei em cheio e está tudo a confirmar-se. Na altura, ficou tudo indignado”.

Não fiquei surpreendido e não fico surpreendido com nada do que se está a passar no Sporting. Só fico surpreendido com as pessoas que ficam surpreendidas com aquilo que se está a passar no Sporting”, declarou o banqueiro.