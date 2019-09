Marcel Keizer destaca o “ótimo período” que viveu a treinar o Sporting

O treinador de futebol holandês Marcel Keizer, que esta terça-feira rescindiu contrato com o Sporting, destacou o “ótimo período” que passou em Portugal, assumindo com naturalidade o facto de outro ir ocupar agora o seu lugar.

“Olho para trás e foi um ótimo período, com duas taças. E agora é tempo que outro treinador assuma o lugar”, disse o holandês à Sporting TV, referindo-se à Taça de Portugal e Taça da Liga.

Keizer e o Sporting rescindiram contrato por mútuo acordo e agora, de forma interina, Leonel Pontes, que estava à frente dos sub-23, vai dirigir o grupo de trabalho ‘verde e branco’.

Quero agradecer a todos os que trabalharam comigo. Foi um ótimo período. Portugal é um país muito agradável para se trabalhar. Com muitas diferenças comparativamente com a Holanda, mas muitas coisas boas”, disse.

Em declarações ao canal do Sporting, destacou as “expectativas muito altas” que norteiam os leões e elogiou o facto de “todos trabalharem arduamente para elevar o clube”. “Vi todos, na academia e no estádio de Alvalade, a trabalharem muito e a ajudarem-se da melhor forma. Espero que o clube tenha muito sucesso. Tal como tivemos na época passada, em que ganhámos duas taças. Espero que a equipa, os jogadores, possam continuar a trabalhar arduamente como fizeram nos últimos 10 meses”, disse. Apelou à “união” de todos os sportinguistas, considerando essencial que os adeptos “apoiem e ajudem a equipa”, o mesmo em relação à direção.

“Espero que o Sporting esteja unido. Com isto quero dizer que Alvalade esteja com a equipa. E assim os jogadores possam ‘voar’ no relvado e fazerem o respetivo trabalho. Quando todos apoiarem a direção e os jogadores vai ser bom para o clube”, vincou. Agradeceu a passagem pelo futebol luso e formulou o desejo de que o Sporting “ganhe mais troféus nos próximos anos”.

Marcel Keizer chegou ao Sporting como um desconhecido do futebol português, destacando-se no seu currículo o facto de ter orientado o Ajax cerca de seis meses, em 2017/18, antes de rumar ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

