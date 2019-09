Preços da produção industrial sobem em julho na UE mas Portugal tem 2.ª maior queda

Os preços da produção industrial registaram, em julho, uma ligeira subida, em termos homólogos, na zona euro e na União Europeia (UE), mas Portugal voltou a conhecer um recuo, o segundo maior entre os Estados-membros, divulgou o Eurostat.

Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, na comparação com julho de 2018, os preços na produção industrial subiram em julho deste ano 0,2% no espaço da moeda única e 0,6% no conjunto dos 28 Estados-membros.

Portugal contrariou a tendência e, depois de em junho já ter sido o terceiro país com a maior diminuição homóloga (-1,1%), em julho teve o segundo maior recuo, de -1,3% face a um ano antes, apenas superado pela Dinamarca (-3%). As maiores subidas homólogas foram, por seu turno, registadas na Roménia (+6,2%), na Bulgária e na Letónia (4%, em ambos os casos).

Já em termos mensais, na comparação com junho deste ano, os preços na produção industrial subiram também 0,2% na zona euro, enquanto no conjunto da UE progrediram 0,3%. Portugal teve, também na variação em cadeia, uma ligeira subida de 0,2%, em linha com a média verificada na zona euro.

Entre os restantes Estados-membros, os maiores recuos mensais nos preços da produção industrial verificaram-se na Bélgica (-1,0%), Holanda (-0,4%) e Letónia (-0,3%), enquanto os aumentos mais significativos foram observados em Chipre (+1,7%), Bulgária (1,5%) e Finlândia (1,4%).

