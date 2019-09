Presidente da África do Sul condena violência e ataques xenófobos no país

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa condenou esta terça-feira a “violência que se tem espalhado por várias” províncias do país, destacando as agressões xenófobas que atingem o país desde a noite de domingo.

“Condeno a violência que se tem espalhado por várias das nossas províncias nos mais vigorosos termos” disse Ramaphosa num vídeo partilhado na plataforma Twitter.

Our security forces are on high alert. Whilst in no way, can we take away the sense of deep loss and unbearable pain you experience, as a country we commit ourselves to continue to work tirelessly to building the kind of South Africa, where indeed womxn and children will be safe. pic.twitter.com/ZoQSziiuPM

— Cyril Ramaphosa ???????? (@CyrilRamaphosa) September 3, 2019