PS/Maia acusa PSD de tentar “condicionar” tribunais no processo de perda de mandato

O PS da Maia acusou esta terça-feira o PSD de tentar “condicionar a independência dos tribunais”, por ter considerado “absurda e injusta” a decisão que confirmou a perda de mandato do presidente da câmara e de um vereador.

Lamentamos que o PSD, num claro desrespeito quer pela soberania dos órgãos judiciais quer do princípio constitucional da separação de poderes, tenha vindo a público considerar ‘absurda e injusta’ a decisão agora tomada pelo Tribunal Central e Administrativo do Norte, relativamente à perda de mandato do Presidente da Câmara da Maia e de um vereador”, escreve a concelhia da Maia do PS, numa nota assinada pelo presidente António Ramalho.