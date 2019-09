Sessão pipoca: “Bohemian Rhapsody” passa em canal pago de Portugal

Aconchegue-se no sofá e prepare a “sessão pipoca”, porque o filme “Bohemian Rhapsody” chega à televisão portuguesa no dia 27 de setembro. O vencedor de quatro Óscares na edição do ano passado conta a trajetória de Freddie Mercury e os companheiros da mítica banda Queen, desde a sua formação até ao diagnóstico de sida do vocalista, além da icónica apresentação no festival Live Aid, em 1985, no estádio Wembley, em Londres.

O filme em que Rami Malek — ator conhecido inicialmente pelo trabalho na série “Mr. Robot” — interpreta um dos maiores vocalistas da música, será exibido pela primeira vez às 21h30, no canal TVCine1.

Além deste filme biográfico, a emissora também estreia no catálogo os filmes “Glass”, de M. Night Shyamalan, o terceiro de uma trilogia iniciada com “O Protegido”, em 2000, e “Viúvas”, longa-metragem de Steve McQueen com um elenco de peso, entre eles Viola Davis e Liam Neeson.

“Robin Hood”, protagonizado por Taron Edgerton — o mesmo ator do musical “Rocketman”, que conta a história de Elton John — e “Engenhos Mortíferos”, de temática pós-apocalíptica, também estão entre os destaques do mês.

Continuar a ler