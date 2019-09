As explicações de Frederico Varandas: a saída de Keizer, o “prazo” de Leonel Pontes e o perfil do sucessor

Sete pontos, cinco encontros, quatro jornadas, uma final perdida. Chegado em novembro, Marcel Keizer conquistou a Taça da Liga e a Taça de Portugal, naquela que foi uma temporada descrita por muitos, incluindo o próprio presidente do Sporting, como a época de maior sucesso em termos de títulos dos últimos 17 anos, apenas atrás de 2002 quando os leões ganharam Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça, uns meses depois. Agora, o holandês fez cinco partidas oficiais, incluindo a goleada sofrida frente ao Benfica na final da Supertaça, e entrou também ele no habitual carrossel de extremos: no fim de semana passado, após ganhar ao Portimonense, a equipa verde e branca tornou-se líder da Primeira Liga dois anos depois; no último sábado, perdeu em casa com o Rio Ave por 3-2 e acabou por ver a porta de saída que já estava entreaberta escancarar-se até à rescisão.

“Entendemos que hoje se fecha um ciclo. Marcel Keizer entrou no Sporting em novembro de 2018. Lembramo-nos muito bem de como estava o clube naquele momento, lembramo-nos que quase nenhum treinador queria vir para o Sporting no momento em que o clube se encontrava. Marcel Keizer teve a coragem de o fazer. Cumpriu a missão com distinção, esteve cerca de um ano no Sporting, venceu dois títulos. O Sporting está agradecido pelo que Marcel Keizer fez. Fecha-se um ciclo. Foi sempre um grande senhor, até na saída foi um senhor”, comentou Frederico Varandas esta terça-feira, após o acordo amigável para a revogação do vínculo com o holandês, deixando para mais tarde outros esclarecimentos sobre a opção tomada no comando técnico, algo que aconteceu ao final da tarde desta quarta-feira em declarações ao canal oficial do clube.

“O ciclo de Marcel Keizer fechou-se, entendemos fechar mas é justo relembrar como o clube estava em novembro de 2018. Ainda hoje quando me dizem ‘Presidente, olhe o treinador A, B, C’ recordo a importância da estabilidade. Mesmo sem isso, Marcel Keizer aceitou vir para o Sporting. Depois de dois títulos, o último simbólico, a derrota na final da Supertaça marcou muito e a confiança até a falar com o grupo desceu. Não sentíamos a confiança necessária, tão depressa podíamos fazer um jogo bom como um jogo mau. Não teve a ver só com o resultado do Rio Ave, foi ponderada e sentindo a confiança no grupo. Quando questionam o timing, pergunto: alguém dispensava o treinador depois de ganhar a Taça de Portugal?”, começou por explicar o líder leonino.

“Esta Direção não abdica da sua estratégia, do seu rumo. O treinador é uma peça importante? Sim, mas não é ele que estabelece a estratégia e o rumo. Vai continuar a linha que aposta muito na formação. A estrutura está montada, altamente profissional, com um rumo, um objetivo e uma estratégia. Leonel Pontes não tem um prazo, tem uma tarefa e estaremos aqui para acompanhar a evolução e tomar as decisões que tivermos de tomar. Não foi escolhido para os Sub-23 por acaso, tem muitos anos de formação, conhece o futebol português, sabe a estrutura e a evolução nos últimos anos, conhece bem os plantéis e as unidades de treino de ambos. Em novembro ser português também era importante mas muitas vezes não se consegue o que se quer e a falta de estabilidade também afeta. Perfil? Que aposte na formação, competente e que tenha resultados”, acrescentou.

Em paralelo, Frederico Varandas explicou também algumas das opções tomadas durante o mercado, falando não só nas saídas e entradas mas também na resolução de vários casos de excedentários que tinham grande peso nas folhas salariais dos leões.

