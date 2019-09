Benfica anuncia lista de 38 inscritos para Liga dos Campeões, incluindo Fejsa, Zivkovic ou Cervi

O Benfica anunciou esta quarta-feira os 38 inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, numa lista que inclui Fejsa, Zivkovic ou Cervi, jogadores que estiveram para sair do clube antes do fecho do mercado.

Dos 38 inscritos, 14 pertencem à Lista B, entre os quais o guarda-redes belga Svilar, o lateral esquerdo Nuno Tavares e o avançado Jota.

Entre os eleitos, constam também Gedson Fernandes, a recuperar de uma operação que ainda não lhe permitiu jogar em 2019/20, ou Chiquinho, que se lesionou com alguma gravidade na receção ao FC Porto, para a I Liga.

O Benfica, que cumpre a 10.ª participação consecutiva na fase de grupos, foi sorteado no Grupo G, juntamente com os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig.

Os ‘encarnados’ estreiam-se em 17 de setembro, na receção aos germânicos, deslocam-se, em 02 de outubro, à Rússia, e, depois, cumprem os dois encontros com os gauleses, em 23 de outubro, na Luz, e em 05 de novembro, em França.

Nas duas últimas rondas, o ‘onze’ de Bruno Lage desloca-se a Leipzig, em 27 de novembro, para, em 10 de dezembro, fechar a participação no agrupamento em casa, perante o Zenit.

Os dois primeiros classificados do grupo seguem para os oitavos de final, enquanto o terceiro é relegado para os 16 avos de final da Liga Europa. O quarto é afastado das taças europeias.

Lista dos 38 jogadores inscritos:

Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin, Svilar (x), Celton Biai (x) e Fábio Duarte (x).

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Tyronne Ebuehi, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares (x), Kalaica (x), João Ferreira (x), Tomás Tavares (x), Pedro Álvaro (x) e Ferro.

Médios: Fejsa, Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Taarabt, Florentino, Rafael Brito (x), Gedson Fernandes, Tiago Dantas (x), Gonçalo Ramos (x), David Tavares (x), Caio Lucas, Cervi, Zivkovic e Rafa.

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic, Jota (x), Vinícius e Nuno Santos (x).

(x) – Lista B.

Continuar a ler