As lendas do Porto revelam-se num espetáculo virtual debaixo da terra

Porto Legends — The Underground Experience é a mais recente criação do ateliê português OCUBO, especialista em realização de projetos de vídeo mapping. Trata-se de evento audiovisual que pretender dar a conhecer, através de uma experiência imersiva, dez lendas relacionadas com a história da cidade do Porto. Com o contributo do historiador Joel Cleto — autor do livro “Lendas do Porto” –, o ateliê criou uma dramaturgia própria, “que se desenvolve no limiar da realidade e da magia, da história e da lenda”, partilhou o coletivo em comunicado.

Com direção artística de Nuno Maya, o espetáculo, que se estreia no Porto, é construído com a encenação de atores filmados, animações 3D e 2D, músicas e a narração de Pedro Abrunhosa, na versão portuguesa, e do galardoado ator britânico Jeremy Irons, na versão inglesa. Serão contadas lendas como a de Pedro Cem, o rico e ganancioso comerciante portuense, que perdeu 100 navios numa tempestade e se tornou Pedro Sem; a de Zé do Telhado, que conheceu Camilo Castelo Branco na Cadeia da Relação; das famosas tripas à moda do Porto; do mistério do Tesouro da Serra do Pilar; do violento Cerco do Porto; ou a do fantasma da estação de São Bento.

O projeto contou com cerca de 50 dias de instalação, onde participaram 70 atores, 120 figurinos, 30 artistas de vídeo e foram utilizados 50 projetores de vídeo de alta definição. As Furnas da Alfândega do Porto foi o palco escolhido para a apresentação, “por ser um local misterioso, cheio de colunas, arcos e túneis perfeitos para uma imersão total do espetador”.

Numa instalação complexa a nível tecnológico, o Porto Legends — The Underground Experience recorre a projeção de vídeo mapping nas paredes, no chão, e nos tetos do espaço, “utilizando pela primeira vez em Portugal um conjunto de 20 telas holográficas onde o vídeo projetado ganha uma dimensão fantasmagórica”.

Esta é uma experiência de 360º inédita a nível mundial, onde o público será convidado a circular livremente, sentindo-se totalmente envolvido na dramaturgia, rodeado por imagens e banda sonora”.

O espetáculo pode ser visitado a partir do dia 26 de setembro, de terça a domingo, entre as 10h e as 19h. No total, serão 9 sessões diárias com a duração de 45 minutos, divididas em português e em inglês, de acordo com um calendário específico que se encontrará disponível no site do espetáculo. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir do dia 9 de setembro, na bilheteira da Alfândega do Porto ou online através do site oficial. O preço é de 15€/pessoa.

