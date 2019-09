“Draw me like one of your french girls”. Os memes de Rees-Mogg deitado no Parlamento a semanas do Brexit

“Arrogante”, “insolente” e “insuportável” para uns, uma piada para outros. Depois de Jacob Rees-Mogg ter sido repreendido pelos colegas por estar relaxadamente deitado nos sofás verdes do Parlamento britânico enquanto se discutia o Brexit e o futuro do governo — “Sit up, man!” ou, em português, “Senta-te, homem!”, o deputado conservador ganhou um novo papel nos debates — tornou-se um meme. Após o debate tardio de três horas em Londres, a imagem reclinada e sorridente de Rees-Mogg passou a inspirar piadas por toda a internet.

As mais espirituosas, pelo menos a contar pelo números de “gostos” e de partilhas que têm recolhido, são as que colocam Jacob Rees-Mog no meio de pinturas renascentistas, em gráficos decadentes da realidade britânica, na prática do salto em altura, a relaxar em cenários dos Simpsons ou a ser desenhado como um “idiota” pela personagem de Leonardo DiCaprio em “Titanic” — “Draw me like one of your French girls”, dizia Rose.

No meio da tensão que se abateu no Reino Unido depois de Boris Johnson ter suspendido o Parlamento com o aval da Rainha Isabel II, tudo em vésperas da prevista saída do país da União Europeia, os britânicos conseguiram encontrar um motivo para rir à gargalhada e desanuviar da crise política. Os motivos estão aqui em baixo.

So no one told you life was going to be this way. #brexitmehole pic.twitter.com/RAgBq7PJ7a — TwistedDoodles (@twisteddoodles) September 3, 2019

A rare Resting Rees-Mogg pattern spotted in sterling. Bearish. pic.twitter.com/VtsWq7IYJn — Tracy Alloway (@tracyalloway) September 4, 2019

For £5, we could have tucked @Jacob_Rees_Mogg in for the night with our back to uni bedding #brexitmehole #thinkofengland pic.twitter.com/u2KIrESrMs — Poundland (@Poundland) September 4, 2019

Rees Mogg, man of the People pic.twitter.com/W7bwvwvhfr — Oisin Kelly (@oisingrip) September 4, 2019

Hard to choose a favorite Rees-Mogg meme, but think this three parter from @iresimpsonsfans might take it. pic.twitter.com/MCB792zJg2 — Paul O'Donoghue (@paulodonoghue93) September 4, 2019

Stick with it, lads. You got this. pic.twitter.com/Nga4PBGTRN — Captain Howdy (@MajorPazuzu) September 3, 2019

