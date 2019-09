Helicóptero de combate aos fogos cai na Pampilhosa da Serra e faz um ferido

A queda de um helicóptero de combate aos fogos na Pampilhosa da Serra quando deslocava provocou um ferido. Segundo o Notícias de Coimbra, é um elemento do GIPS.

O helicóptero, que iria ajudar no combate ao incêndio na zona de Proença-a-Nova, caiu durante a descolagem da pista no Centro de Meios Aéreos. A bordo seguiam 5 elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) e o piloto, que não apresenta ferimentos.

O alerta foi dado às 10h50, no local já se encontram 12 operacionais e 5 veículos dos bombeiros da Pampilhosa da Serra.

