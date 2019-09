Hong Kong. Chefe do governo Carrie Lam prepara-se para cancelar lei da extradição

Carrie Lam, chefe do Governo de Hong Kong, prepara-se para cancelar formalmente a legislação que tem levado a manifestações que há várias semanas abalam a cidade, cedendo assim a uma das principais exigências dos manifestantes pró-democracia. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Financial Times e por vários órgãos de comunicação chineses, que citam fontes do Executivo. De acordo com o South China Morning Post, o anúncio desta decisão deverá acontecer nas próximas horas.

Caso esta decisão venha mesmo a acontecer, Carrie Lam acaba por ceder à primeira das cinco exigências do movimento pró-democracia: a retirada de uma lei que iria permitir a extradição de suspeitos de crimes para a China. Nas últimas 13 semanas, com o aumento dos protestos, também as exigências dos manifestantes foram aumentando. Não basta retirar a lei da extradição, mas também libertar os manifestantes que foram detidos, não identificar as ações dos protestos como motins, obrigar a um inquérito independente à violência policial, a demissão da chefe do Governo e o sufrágio universal nas eleições para o lugar de Carrie Lam e para o Conselho Legislativo.

Os protestos em Hong Kong têm sido marcados por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que tem usado balas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo. A 1 de julho, alguns manifestantes chegaram mesmo a invadir o Parlamento. O South China Morning Post cita ainda uma fonte do Governo que indica que ao cancelar formalmente esta legislação, Carrie Lam pretende “simplificar a agenda legislativa”, tratando-se de um “procedimento técnico” para a reabertura do Parlamento depois das férias, em outubro.

(Em atualização)

Continuar a ler