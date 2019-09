Motor de avião da TAP explodiu na pista do aeroporto de Lisboa. Não há registo de feridos

Um dos motores do avião Airbus A320 da TAP, que iria ligar Lisboa a Veneza, explodiu na tarde desta quarta-feira durante a descolagem de uma das pistas do Aeroporto Humberto Delgado. A TAP explicou ao Observador que o aparelho sofreu “uma falha técnica no motor” e que a descolagem “foi imediatamente interrompida”.

“A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de Pilotos. Não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da Companhia”, confirmou ao Observador a transportadora.

A bordo seguia a equipa do filme “A Herdade”, a produção portuguesa que vai ser apresentada no Festival de Cinema de Veneza. “Já está tudo bem”, confirmou ao Observador Victória Guerra, uma das atrizes do filme realizado por Tiago Guedes, que também seguia a bordo do voo da TAP, poucos minutos antes de embarcarem, por fim, no novo voo.

O voo estava previsto para as 15h25, de acordo com a informação no site da ANA — Aeroportos de Portugal. A TAP não avançou mais informações, nomeadamente sobre quantos passageiros estariam na aeronave. A informação de voo no site FlightRadar mostra que o voo nunca saiu da zona do aeroporto de Lisboa.

A aterragem de outros aviões esteve interrompida temporariamente.

