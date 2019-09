Novo livro de Harry Potter dá o mote para um espetáculo no Coliseu do Porto

Novo livro do Harry Potter é sempre sinónimo de festa na Livraria Lello e este mês não será exceção. Considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo, o local serviu de inspiração a escritores e artistas, entre eles a autora de Harry Potter, J.K. Rowlling. Durante a temporada em que viveu no Porto, a autora era frequentadora assídua do espaço e foi nas célebres escadas de madeira da Lello que se inspirou para criar as escadas de Hogwarts.

“Harry Potter Magical Places” é a nova história que servirá de mote para um espetáculo que junta a música e a magia no palco do Coliseu do Porto, no dia 13 de setembro, pelas 20h30. A iniciativa contará com a presença do premiado ilusionista português Hélder Guimarães e da Lisbon Film Orchestra, “que interpretará partituras originais dos filmes da saga”, avança a Livraria Lello.

Vai ser ainda possível ver, pela primeira vez em público, a primeira edição do livro “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, volume adquirido pela Lello no âmbito da Oferta Pública de Aquisição, lançada em janeiro deste ano por ocasião do aniversário da livraria. Devidamente avaliada e validada pelo bibliógrafo da autora J.K. Rowling, Philip Errington, o livro vem agora fazer companhia às primeiras edições dos restantes seis volumes da saga Harry Potter que estão já em exposição.

O livro estará à venda no espaço Armazéns do Castelo da Livraria Lello (entrada pela Rua das Galerias de Paris), nos dias 11 e 12 de setembro, entre as 9h e as 20h, e também pode ser adquirido online a partir das 09h do dia 11 de setembro, sendo que os primeiros 500 livros a serem adquiridos incluem o bilhete de acesso ao espetáculo no Coliseu. Além dos bilhetes, a Livraria Lello tem ainda para oferecer aos “potterheads”, como são chamados os fãs de Harry Potter, duas viagens a Londres com estadia e visita aos estúdios da Warner Brothers incluídas. Há duas formas de ganhar: ser o primeiro a descobrir a gralha premeditadamente colocada no livro “Harry Potter Magical Places” ou ir à festa no Coliseu do Porto vestido da sua personagem favorita do universo Harry Potter e ganhar o prémio de melhor figurino da noite.

