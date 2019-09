Quem tem um, tem dois: Jamie Oliver vai ter novo restaurante em Lisboa

“Parece-me que as notícias sobre a minha morte são manifestamente exageradas” — a citação é atribuída ao escritor Mark Twain mas podia perfeitamente ter saído da boca de Jamie Oliver, o célebre cozinheiro britânico que vai ter mais um restaurante em Lisboa que “abrirá brevemente” — fonte próxima do negócio assim o confirmou ao Observador.

O ano de 2019 tem sido manifestamente complicado para o sorridente e energético autor e estrela de TV muito por culpa do pedido de insolvência que foi forçado a fazer. Jamie teve de encerrar vários espaços no Reino Unido, muitos diziam que este era o seu fim mas aparentemente todas as “casas” que tinha espalhadas pelo mundo, fora do RU, mantiveram-se vivas e de boa saúde — de tal forma que agora vai aparecer mais outra em Portugal, desta vez dedicada em exclusivo (quase), à pizza.

Depois do “Jamie’s Italian”, a sua primeira aventura portuguesa que estreou em janeiro de 2018 na zona do Príncipe Real, esta “Jamie Olivers Pizzeria” surge na rua do Loreto, perto da Praça Luís de Camões, e, ao que tudo indica, servirá “essencialmente pizzas” mas também terá “um ou outro prato de forno”. Trata-se de um espaço “mais pequeno que o Jamie’s Italian” e cujo desenvolvimento foi “acompanhado de perto” pelo próprio cozinheiro. Este novo negócio irá ter como vizinhança espaços como a Manteigaria (uma Meca dos pastéis de nata), o Cinema Ideal e a histórica farmácia Barreto (fundada em 1876).

