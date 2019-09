Viagem sensorial aos bastidores do whiskey irlandês

De Bow Street, em Dublin, para todas as ruas do mundo. Tem tanto de quilómetros como de sucesso, esta viagem de quase 240 anos, que tornaram não só a Jameson numa referência no panorama do whiskey à escala global, como a tornaram líder de vendas em Portugal. O sinal de agradecimento chega sob o formato da Jameson Distillery On Tour , um projeto pop-up que fixa raízes, durante um mês, na Lx Factory, na zona de Alcântara, em Lisboa, e onde se recria, de forma educativa e lúdica, a destilaria original criada por John Jameson na capital irlandesa.

A experiência multissensorial de cerca de 30 minutos, que voa além fronteiras pela primeira vez, arrancou a 29 de agosto e só termina a 28 de setembro.

Nas salas interativas, aprende-se mais sobre a história e o legado da Jameson, assim como se aprofunda o conhecimento de como esta casa produz os seus whiskeys, num processo detalhado que vai desde a colheita do grão à sua destilação, envelhecimento em barricas e engarrafamento. Ouve-se, lê-se, vê-se, cheira-se, toca-se. Mas não só. Também há prova de whiskeys, numa segunda sala, avaliando-se as características do whiskey irlandês face ao escocês e ao americano.

A Jameson Distillery Tour, que aceita grupos até 12 pessoas de cada vez, conta ainda com uma loja, na qual se podem comprar produtos exclusivos da marca e personalizar garrafas com o nome de alguém; uma barbearia; um estúdio de tatuagens; e um bar onde se prova um cocktail (grátis com o bilhete) com base num whiskey Jameson. O bilhete tem o custo de 15 euros e pode ser adquirido em jamesonwhiskey.com ou no local. Ainda estão planeadas sessões musicais e formações de bartenders.

Para uma viagem ao mundo desta histórica casa, basta aparecer entre as 17h e as 23h, durante a semana, e a partir das 12h, ao fim de semana. O resultado pode e deve ser partilhado com o mundo, sob a hashtag #JamesonOnTour.

O convite está feito… em forma de brinde.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler