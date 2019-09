Vizinhos desforram-se de vegan com barbecue gigante à porta de sua casa

Cilla Carden é vegan e o cheiro a carne e peixe proveniente dos barbecues dos vizinhos incomodavam-na. A australiana foi mesmo mais longe quando alegou que os odores prejudicaram a sua qualidade de vida e moveu um processo contra os vizinhos em 2018. Agora, a história tornou-se viral e foi organizado um churrasco em frente à casa de Cilla — ao qual mais de quatro mil pessoas já disseram que vão.

O evento está a ser organizado numa página do Facebook chamada “Community BBQ for Cilla Carden” e está marcado para o dia 19 de outubro. “Não deixem a Cilla destruir uma boa tradição australiana, juntem-se a nós para um churrasco comunitário em forma de protesto contra as suas ações”, lê-se na página do evento. E vegans não são bem vindos, acrescentam os organizadores, que descrevem o churrasco como um “protesto pacífico”.

A queixa de Cilla foi rejeitada pelo tribunal já este ano. A australiana recorreu com um apelo, que foi novamente rejeitado, com o tribunal a pedir a Cilla e aos vizinhos para resolverem o conflito entre si. Ainda assim, Cilla Carden afirma que vai voltar a tribunal e a lutar contra os vizinhos: “Tem sido devastador. Nem tenho conseguido dormir”, disse ao 9News.

