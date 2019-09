Acidente na A1 provoca um morto em Pombal

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e um pesado, na autoestrada do Norte (A1), em Pombal, disse esta quinta-feira fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, além da vítima mortal, há a registar dois feridos graves e dois feridos ligeiros. O acidente ocorreu pelas 16h20, junto à área de serviço de Pombal, no distrito de Leiria, acrescentou a fonte do CDOS.

Os dois feridos graves do acidente estão em avaliação no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), disse fonte hospitalar. No Hospital Pediátrico de Coimbra deram entrada duas crianças, de 4 e 12 anos, que, segundo a chefe de equipa de urgência, se “encontram estáveis e em avaliação”.

“Encontram-se a fazer exames, estando estabilizadas ao nível cardiorrespiratório, hemodinâmico e neurológico”, disse a médica responsável à agência Lusa, acrescentando que as “primeiras observações são tranquilizadoras”.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR explicou que o acidente ocorreu quando um automóvel ligeiro embateu na traseira de um veículo pesado de mercadorias, no sentido Sul-Norte da A1.

Pelas 19h, o trânsito já circulava sem condicionamentos no sentido Sul-Norte da A1, acrescentou a GNR. No local estiveram 25 operacionais e 11 viaturas, informou ainda o CDOS.

