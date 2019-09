Americano estaciona Smart na cozinha para o proteger do furacão Dorian

Um homem norte-americano estacionou o seu carro Smart na cozinha para o proteger do furacão Dorian, que esta quinta-feira voltou a ganhar força e se dirige para os Estados Unidos.

As imagens foram publicadas pela mulher, Jessica Eldridge, no Facebook — lembrando que o seu próprio carro havia ficado na garagem.

Os detalhes da história, divulgados pela imprensa norte-americana, remontam a um desafio antigo entre o casal: seriam capazes de colocar o Smart na cozinha?

Agora, com a ameaça do furacão Dorian e com o carro de Jessica arrumado na garagem, o marido protegeu o Smart colocando-o na cozinha, e provando que afinal era possível que ele lá coubesse.

“Eu disse que não havia nenhuma hipótese de ele conseguir. Ele dizia que conseguia. Então, ele abriu as portas duplas e colocou-o cá dentro. Fiquei surpreendida porque coube sem problemas”, relatou Jessica à Fox 4 News.

O furacão Dorian passou nos últimos dias pelas Bahamas, fazendo pelo menos 20 mortos e destruindo mais de metade da cidade de Marsh Harbour.

Continuar a ler