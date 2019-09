Helicóptero de combate aos incêndio cai em Valongo. É o segundo em 24 horas

Uma aeronave de combate aos incêndios caiu esta quinta-feira em Valongo, confirmou fonte dos bombeiros ao Observador. O helicóptero estaria a combater um incêndio na freguesia de Sobrado que havia deflagrado às 16h05 e que estava a ser apagado por 47 bombeiros e por uma segunda aeronave. O helicóptero, que ainda não foi localizado, terá colidido com um poste de alta tensão. Havia uma pessoa a bordo do avião.

A aeronave pertencia à Afocelca, uma empresa do grupo The Navigator Company que tinha por missão o apoio ao combate aos incêndios florestais tanto nas propriedades das empresas agrupadas, como noutras áreas sempre que chamados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Este acidente surge menos de 24 horas depois de outro helicóptero de combate aos incêndios ter caído em Pampilhosa da Serra, provocando um ferido ligeiro. O helicóptero, que iria ajudar no combate ao incêndio na zona de Proença-a-Nova, caiu durante a descolagem da pista no Centro de Meios Aéreos. A bordo seguiam cinco elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) e o piloto.

Em atualização

