Centeno admite continuar nas Finanças no próximo Governo

Mário Centeno está disponível para manter o cargo de ministro das Finanças na próxima legislatura. Mas, para já, a meta é outra: “Terminar o mandato como presidente do Eurogrupo”. E, depois de avanços e recuos sobre uma possível candidatura ao FMI, Centeno afirma em entrevista ao Jornal de Negócios que tal não passa pelos seus planos futuros.

Já esta noite, a questão tinha voltado a ser abordada, ficando o desfecho mais claro. O primeiro-ministro António Costa revelou, em entrevista à SIC esta quarta-feira, que Centeno já se tinha oferecido para continuar à frente do Eurogrupo. “Esta é a melhor resposta que pode ser dada”, afirmou Costa, em sintonia com a entrevista de Mário Centeno àquele jornal. ” Sou presidente do Eurogrupo, tenho como objetivo terminar o mandato como presidente do Eurogrupo se o resultado das eleições de 6 de outubro assim o permitir”, declarou o ministro das Finanças. O mandato de Centeno é válido até junho de 2020.

Se para Mário Centeno a avaliação dos últimos quatro anos está nas mãos dos portugueses — “Primeiro, vamos obviamente pedir a opinião dos portugueses sobre esta legislatura e isto dará o resultado das eleições. A partir daí, veremos” — o próprio adianta-se na atribuição das notas, elogiando a ação do seu Governo e afirmando que Portugal tem hoje uma estabilidade financeira “incomparável” com aquela que tinha em 2015. “A estabilidade é a nota dominante”, acrescenta.

Como sabem, sou candidato a deputado e estive envolvido na preparação do programa do PS. Quatro anos depois, todos conseguimos avaliar a razoabilidade e a credibilidade dessas propostas”, disse ainda Centeno.

O ministro das Finanças fala ainda numa “transformação muito significativa” em Portugal e espera que o país “possa manter as linhas de evolução que tem tido nos últimos anos”.

